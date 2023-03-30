Врио главы ДНР Пушилин назначил Евгения Солнцева на пост председателя правительства республики

Пушилин заявил о назначении нового председателя правительства ДНР Фото: Дмитрий СТЕШИН

Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил председателем правительства республики первого вице-премьера Евгения Солнцева. Соответствующий указ опубликован на сайте Пушилина.

“Назначить председателем правительства Донецкой Народной Республики Солнцева Евгения Александровича”, – говорится в указе врио главы ДНР.

Также Пушилин не исключает продолжение ротаций в обновленном составе правительства республики. По его словам, это связано, в том числе с сегодняшними изменениями. Кандидата на пост первого зампреда правительства республики, по его мнению, определят в течение нескольких дней.

Напомним, недавно пост председателя правительства ДНР покинул Виталий Хоценко. Сайт KP.RU рассказывал, почему премьера ДНР назначили главой Омской области.

После того как указом президента Хоценко покинул свой пост, место премьера в Республике освободилось. Соответственно, Правительство ДНР формально ушло в отставку, но заявило о том, что будет продолжать работу до формирования нового состава.