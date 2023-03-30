ЕЭК на пол года продлила повышенный порог беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС

Работа таможенного поста в аэропорту Внуково. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Евразийская экономическая комиссия продлила повышенный порог ввоза физическими лицами товаров в ЕАЭС без уплаты пошлин. В сообщении ведомства заявлено, что порог беспошлинного ввоза был продлен на полгода.

Физическим лицам не придется платить ввозную пошлину за товары ценой до 1000 евро и весом до 31 килограмма, ввозимые на территорию ЕАЭС любым способом, кроме воздушного. В случае превышения данных пределов, пошлина составит 15 процентов от стоимости, но не меньше двух евро за каждый килограмм превышения максимального веса.

Напомним, о планах комиссии рассмотреть продление беспошлинного порога стало известно 29 марта 2023 года. Вопрос был включен в повестку по инициативе российской стороны. Если бы комиссия не утвердила продление, порог беспошлинного ввоза снизился бы сразу в пять раз и составил 200 евро.

Замминистра Минэкономразвития Дмитрий Вольвач отмечал, что решение об установлении повышенного беспошлинного порога за прошедший год показало эффективность в вопросе поддержки потребителей и сохранения привычного ассортимента на российском рынке.