Globo: Бразилия не подписала антироссийскую декларацию Саммита за демократию

Бразилия не подписала итоговую декларацию саммита за демократию Фото: REUTERS

Бразилия отказалась подписывать декларацию саммита за демократию из-за осуждения позиции России в украинском кризисе другими странами-участницами. Правительство Бразилии также не поддержало итоговую декларацию из-за призывов привлечь к ответственности российского лидера Владимира Путина. Об этом 30 марта 2023 года сообщило издание Globo, ссылаясь на свои источники.

“Как подтверждают дипломатические источники, правительство Лулы да Сильва не согласно с упором на конфликт на Украине и с “использованием” саммита для осуждения России”, – сообщили в издании.

Сайт KP.RU ранее рассказывал, что Соединенные Штаты собираются провести второй «Саммит за демократию», организованный совместно с пятью странами «демократических пионеров»: США, Южной Кореей, Нидерландами, Замбией и Коста-Рикой.

В Кремле желание США провести саммит назвали попыткой преподать урок другим странам, также проявлением неоколониальных практик Вашингтона.