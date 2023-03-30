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НовостиВ мире30 марта 2023 18:52

Globo: Бразилия не подписала антироссийскую декларацию Саммита за демократию

Правительство страны не согласно использованием саммита для осуждения России
Сергей ЧИКОВ
Бразилия не подписала итоговую декларацию саммита за демократию

Бразилия не подписала итоговую декларацию саммита за демократию

Фото: REUTERS

Бразилия отказалась подписывать декларацию саммита за демократию из-за осуждения позиции России в украинском кризисе другими странами-участницами. Правительство Бразилии также не поддержало итоговую декларацию из-за призывов привлечь к ответственности российского лидера Владимира Путина. Об этом 30 марта 2023 года сообщило издание Globo, ссылаясь на свои источники.

“Как подтверждают дипломатические источники, правительство Лулы да Сильва не согласно с упором на конфликт на Украине и с “использованием” саммита для осуждения России”, – сообщили в издании.

Сайт KP.RU ранее рассказывал, что Соединенные Штаты собираются провести второй «Саммит за демократию», организованный совместно с пятью странами «демократических пионеров»: США, Южной Кореей, Нидерландами, Замбией и Коста-Рикой.

В Кремле желание США провести саммит назвали попыткой преподать урок другим странам, также проявлением неоколониальных практик Вашингтона.