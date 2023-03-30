Захарова прокомментировала призывы властей США к американцам покинуть Россию после ареста журналиста Гершковича

Захарова прокомментировала призывы Джона Кирби к американцам покинуть Россию Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв Джона Кирби к гражданам америки покинуть Россию после ареста журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича.

“Мне кажется, Джон забыл перед словом «американцев» добавить «занимающихся шпионажем». Наверное, это было сказано между строк”, – иронизировала Захарова в своем телеграм-канале.

Напомним, 30 марта 2023 года суд в Москве арестовал репортера газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже. Несколько позже Захарова заявила, что корреспондент WSJ использовал аккредитацию для прикрытия не имеющей отношения к журналистике деятельности, отметив, что подобный случай не первый.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Гершковича взяли с поличным. Из-за его статей, за ним давно наблюдали правоохранительные органы.

Силовики обвиняют журналиста американского издания в том, что он собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют государственную тайну.