РИА Новости: в небе над центром Белгорода прозвучали девять мощных взрывов

В небе над Белгородом раздались сильные взрывы. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Девять сильных взрывов прозвучали вечером в четверг 30 марта в небе над Белгородом. Об этом сообщило с места событий агентство РИА Новости.

Сообщается, что взрывы начались в 22.10 по московскому времени и продолжались через интервалы в 20 минут. От взрывов в припаркованных автомобилях срабатывала сигнализация, а в домах дрожали стекла.

Позднее власти Белгородской области объяснили громкие звуки работой вооруженных сил Российской Федерации.

«Громкие звуки связаны с работой ВС РФ», - цитирует агентство сообщение администрации Белгородской области.

Напомним, в селе Новая Таволжанка Белгородской области во время обстрела со стороны Украины 19 февраля погибла 12-летняя девочка. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. На момент обстрела она находилась на улице и разговаривала по телефону со своим отцом. Прилетевший снаряд разорвался у нее за спиной.

Также сообщалось, что в результате обстрела Белгорода со стороны Украины 18 декабря 2022 года один человек погиб и восемь пострадали.