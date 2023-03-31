Военный эксперт Гейдж допустил побег Зеленского в Израиль от недовольных украинцев

Военный эксперт из США допустил бегство Зеленского в Израиль в случае поражения Украины в конфликте. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский может укрыться в Израиле после того, как Киеву придется признать поражение в конфликте. Такой прогноз сделал ветеран американской морской пехоты Лукас Гейдж.

«Украине в конечном итоге придется сдаться, а Зеленский сбежит в Израиль, чтобы его не прикончил украинский народ, который проснется и поймет, что с ним просто играли», — написал военный эксперт в социальной сети Twitter.

Ранее американский экс-разведчик Риттер заявил, что Владимиру Зеленскому грозит ликвидация со стороны украинских военных, если он не сбежит из страны и отметил, что тот сможет прожить спокойную жизнь за пределами Украины, если докажет, что не совершил военных преступлений.

Экс-советник Пентагона Макгрегор также допустил бегство Зеленского на Запад после поражения Украины. Эксперт напомнил о счетах и недвижимости Зеленского и его окружения на Западе.

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