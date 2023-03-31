CNBC: нейтральные страны начинают сближаться с Россией

По данным исследования, число стран, поддерживающих возглавляемый США антироссийский блок, сокращается. Фото: REUTERS

Сфера влияния Российской Федерации расширяется, и все больше нейтральных стран начинают сближаться с Россией. Об этом идет речь в материале американского телеканала CNBC.

«Число стран, активно осуждающих Россию, сократилось со 131 до 122», - сообщает телеканал со ссылкой на отчет Economist Intelligence Unit.

По данным исследования, общее население стран, склоняющихся в пользу России, составляет 33 процента от всего населения мира, в то время как антироссийский блок под руководством США и ЕС составляет около 36 процентов. При этом количество стран, входящих в прозападный блок, сокращается. В качестве примера в исследовании говорится о Турции, Колумбии и Катаре – странах, тесно связанных с Западом, но перешедших в разряд нейтральных по отношению к России.

Ранее президент США Джо Байден назвал «преувеличенным» сближение России и Китая и заявил, что США успешнее Китая и России умеют формировать альянсы.

Тем временем представитель Пентагона Джон Кирби подвергся критике со стороны читателей американского журнала Breitbart после того, как заявил, что сближение Москвы и Пекина доказывает укрепление лидерства США на мировой арене. В комментариях читатели журнала назвали Кирби «злобным идиотом», а администрацию Байдена – «некомпетентной и жалкой».

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