Япония запретит экспорт в Россию изделий из стали и алюминия с 7 апреля 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство экономики Японии вводит запрет на экспорт в Россию строительной техники, авиационных и корабельных двигателей, беспилотников, самолетов и спутников, а также фототехники, игрушек и ряда других товаров. Меры вступят в силу 7 апреля 2023 года. Данный список опубликован ведомством.

Под запрет попадают сталь и алюминий, а также изделия из них. Кроме того, в списке есть транспортные аппараты, паровые котлы и детали к ним, генераторы, оборудование для ковки, оптоволокно и оптоволоконный кабель, приборы для анализов, измерительные приборы, бинокли, а также фотооборудование для аэрофотосъемки.

Напомним, с 3 февраля 2023 год Япония в рамках санкционных ограничений ввела запрет на экспорт критически важного оборудования в Россию. В список входили оборудования для обработки радиоактивных материалов и ряда медицинских изделий.