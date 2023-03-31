Чешский генерал Шедивы назвал полученные Украиной немецкие танки Leopard переоцененными Фото: REUTERS

Бывший начальник Генштаба армии Чехии генерал Йиржи Шедивы назвал поставляемые Вооруженным силам Украины (ВСУ)немецкие танки Leopard переоцененными.

«Турки задействовали "Леопарды" в операции в Сирии против "Исламского государства"* и всего за несколько операций потеряли не менее десяти единиц», - заявил бывший начальник генштаба в беседе с журналом Czdefence.

Шедивы также заявил о том, что политики западных стран недостаточно осведомлены о реальном положении дел на Украине, а также об украинских потерях на фронте.

Напомним, в Министерстве обороны ФРГ заявили, что в понедельник, 27 марта, на Украину прибыло 18 танков Leopard 2 типа A6. Во вторник, 28 марта, военное ведомство Португалии заявило о том, что Киев получил от Лиссабона три танка Leopard 2 типа A6.

*запрещенная в России террористическая организация