Американский производитель респираторов 3М хочет продать свой бизнес в России Фото: ru.wikipedia.org

Американская корпорация 3M, производящая респираторы, ведет переговоры о продаже своих активов в России научно-производственному холдингу ВМП, рассказал источник, знакомый с переговорами.

По информации РБК, стороны получили разрешение по совершение сделки от подкомиссии по сделкам с иностранными компаниями комиссии по контролю за иностранными инвестициями правительства РФ. Отмечается, что 3M имеет в России два завода – один в особой экономической зоне «Алабуга», который производит продукцию для нефтегазовой отрасли, второй в Волоколамске, где компания выпускает средства индивидуальной защиты.

Напомним, ранее стало известно, что американский трейдер сельскохозяйственной продукции Cargil проинформировал Министерство сельского хозяйства РФ о прекращении закупок российского зерна. Как следует из заявления компании, отказ от поставок из России запланирован на следующий сельскохозяйственный сезон.Cargil присутствовал на российском рынке с 1991 года и считался крупным игроком на сельскохозяйственном рынке.

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