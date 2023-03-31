В России оказались переполнены склады с электроникой Фото: Shutterstock

В России оказались переполнены склады с электронной техникой, однако продажи смартфонов, планшетов, а также другой носимой электроники и гаджетов во второй половине марта 2023 года в стране уменьшилось. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на источники.

Как заявил собеседник издания, с начала этого года, а возможно и с декабря 2022 года спрос на электронную технику идет по ниспадающей. Сообщается, что снижение по сравнению с таким же периодом 2022 года составило примерно 30%. «На складах очень много продукции - у кого-то больше, у кого-то меньше, но спрос падает, а гаджеты надо распродавать», - заявил источник издания.

Отмечается, что технику Apple и Samsung раскупают быстро, тогда как гаджеты других производителей ждут покупателей подолгу. Источник заявляет, что спрос на гаджеты может вырасти снова с началом школьного сезона.

Тем временем маркетплейсы, напротив, сообщают о росте продаж. Как заявил сотрудник одного из дистрибуторов, затоваривание может оказаться на стороне покупателя, так как в итоге приведет к торговым войнам между ритейлерами, которые будут снижать цены.

Напомним, днем ранее, 30 марта, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что электроника с отечественными процессорами получит преимущество при проведении госзакупок.