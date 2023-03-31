ВСУ превратили подступы к южным окраинам Артемовска в укрепрайоны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины превратили подступы к южным окраинам Артемовска в ДНР в сплошные укрепрайоны, заявил российский боец в беседе с РИА Новости.

«У них были преимущества в высотах, в укреплениях – хорошее преимущество, но мы нашли лазейку и выбили их оттуда. Был укреп украинской армии – с него нормально все просматривается. Работали и артиллерией, и стрелковым оружием, но ничего не помогло. Мы пришли сюда и забрали позиции», – рассказал он.

Несмотря на то, что украинские подразделения занимали господствующие высоты, российским силам удалось зачистить некоторые позиции за короткое время – примерно 25 минут, отметил собеседник агентства.

Как писал сайт KP.RU, накануне Генштаб Вооруженных сил Украины признал успешное продвижение российских военных в Артемовске.

Напомним, Артемовск для Украины является как политически, так и стратегически очень важным пунктом. По мнению президента страны Владимира Зеленского, с тактической точки зрения взятие города под контроль российскими силами разрушит всю оборону украинской армии на Донецком направлении.

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