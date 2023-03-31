Власти Крыма предрекли ВСУ катастрофу при попытке прорваться к Азовскому морю Фото: REUTERS

Попытка Вооруженных сил Украины прорваться к Азовскому морю обернется для них катастрофой, считает председатель парламента Крыма Владимир Константинов.

«Их по многим обстоятельствам ждет военная катастрофа. Это может произойти во время этого контрнаступления, во время нашего наступления в Артемовске. В любом виде сейчас это натянутая до предела струна, которая в любой момент лопнет», – заявил он в беседе с РИА Новости.

После этого Киев будет вынужден искать возможности для установления мира с российской стороной, что будет уже непросто, высказал мнение Константинов. Как отметил спикер крымского парламента, с нынешними властями Украины не может быть никакого формального перемирия.

Как писал сайт KP.RU, в феврале этого года президент Украины Владимир Зеленский заявил об отправке военных ВСУ за границу для подготовки к захвату Крыма. По его словам, Киев «готовится технически, оружием, силами, формирует бригады, наступательные подразделения разного рода и характера», а также отправляет людей на обучение в другие страны.

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