Столтенберг собирается добиться членства Швеции в НАТО до саммита альянса в июле 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал своей целью добиться ратификации членства Швеции в НАТО после того, как состоятся выборы в Турции в мае текущего года, а также сделать это до саммита альянса в июле этого года.

Как заявил Столтенберг, Швеция все еще имеет шанс получить разрешение на вступление в Североатлантический альянс после выборов в Турции, которые пройдут 14 мая 2023 года.

«Моя цель по-прежнему заключается в том, чтобы после выборов в Турции, но до саммита в Вильнюсе, мы также могли добиться ратификации Швеции», - заявил генсек НАТО в интервью европейской газете Politico, комментируя таким образом ежегодный саммит Североатлантического альянса, который должен пройти в столице Литвы 11 июля текущего года.

Напомним, накануне шведский премьер Ульф Кристерссон признал, что Финляндия станет членом НАТО раньше Швеции.