Горсовет Запорожья заявил о повреждении объекта инфраструктуры Фото: REUTERS

Объект инфраструктуры был поврежден в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом заявил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

По его словам, на данный момент на месте происшествия работают все соответствующие службы. Куртев также сообщил, что инфраструктурный объект повредили в ночь на пятницу, 11 марта, но не указал точного места произошедшего.

«Повреждения получил инфраструктурный объект… На месте прилета работают все соответствующие службы», - написал секретарь горсовета в своем Telegram-канале.

Напомним, днем ранее, 30 марта, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают к линии соприкосновения региона в бронетехнику и артиллерийское оружие западного производства, отметив, что с этим вооружением они могут предпринять попытку наступления.

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