В Британии предупредили Украину о тяжелых последствиях получения кредита от МВФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кредит от Международного валютного фонда в размере 15,6 миллиарда долларов может дорого обойтись Украине, поскольку он предусматривает надбавки к процентам.

Как пишет The Economist, каждый раз, когда Киев получает средства от МВФ, фонд взимает еще 0,5% за административные расходы. Помимо этого, Украина обязана платить по надбавкам, которые МВФ начисляет за большое количество уже взятых кредитов. В настоящее время страна обязана выплачивать базовую процентную ставку в 3,5%, уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что международные кредиторы Украины разрешили ей не погашать долги до 2027 года. Решение было принято после достижения договоренности о направлении Украине 15,6 миллиарда долларов из средств МВФ. Фонд впервые в своей истории выдаст кредит государству, участвующему в вооруженном конфликте.

Напомним, в конце прошлого года в Верховной Раде заявили, что госдолг Украины увеличился на 45% с 24 февраля 2022 года.

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