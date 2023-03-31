Москалькова обвинила Украину в срыве очередного обмена пленными с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова в пятницу, 31 марта, заявила, что украинские власти срывают очередной этап обмена военнопленными.

«Крайне обеспокоена тем, что срывается очередной обмен пленными», - написала омбудсмен в своем Telegram-канале, уточнив, что прошло три недели с того времени, как она «получила заверение украинской стороны в том, что 70 военнослужащих ВСУ, которых украинская сторона не пожелала обменять, будут включены в списки и возвращены на родину».

Москалькова отметила, что список уже пополнился и на данный момент в нем состоит 133 фамилии, однако украинская сторона хранит молчание по этому вопросу.

Напомним, в начале марта этого года Москалькова сообщила, что Киев нарушил достигнутые ранее договоренности между сторонами по обмену военнопленными. Изначально обменивать пленных намеревались в формате 160 на 160, однако обменять согласился только 90 из 160 российских военнопленных.

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