Российский холдинг Segezha Group продал заводы в Европе из-за санкций Фото: пресс-служба Segezha Group

Российский лесопромышленный холдинг Segezha Group продал свои европейские активы в связи с санкциями, сообщил глава компании Михаил Шамолин.

«Они проданы, просто потому, что их деятельность невозможно было поддерживать физически», – сказал он журналистам.

Как уточнил Шамолин, санкции мешали снабжать бумагой европейские производства. По его словам, клиенты отказывались покупать продукцию из-за того, что владельцем европейских активов является российская компания. Кому были проданы заводы холдинга и по какой цене, глава компании не сообщил.

Segezha Group, подконтрольная АФК «Система», имела в Европе семь заводов по производству бумажной упаковки. Они расположены в Германии, Дании, Нидерландах, Италии, Чехии, Турции и Румынии. Вместе они производят около 700 миллионов бумажных мешков в год, в то время как в России аналогичные предприятия выпускают ежегодно примерно 1,8 миллиарда мешков.

Напомним, ранее стало известно, что американский производитель респираторов 3М хочет продать свой бизнес в России.

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