Посол Китая в ЕС не исключил возможность разговора Си Цзиньпина и Зеленского Фото: REUTERS

Потенциальная возможность телефонного разговора или же встречи между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским на сегодняшний день существует. Такое заявление сделал постоянный представитель КНР при Европейском союзе Фу Цуна.

«Возможность не исключена», - приводит Financial Times заявление китайского дипломата, который таким образом ответил на вопрос, возможен ли быть разговор или встреча между председателем КНР и украинским лидером.

По данным издания, постоянный представитель Китая при Европейском союзе, а также высокопоставленные чиновники поддерживают контакты с украинскими коллегами.

Напомним, ранее Зеленский сообщил о своей готовности встретиться Си Цзиньпином, если тот прибудет на Украину. Как отметил украинский лидер, у него совсем не было контактов с первым лицом Китая в прошлом году.

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