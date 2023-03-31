Грузия более чем в три раза нарастила поставки легковых автомобилей в Россию в 2023 Фото: Дмитрий БРУШКО

Грузия с начала этого года более чем в три раза нарастила поставки легковых автомобилей в Россию, следует из данных таможенной статистики закавказской республики.

Экспорт в Россию в январе – феврале 2023 года составил 978 автомобилей. Их стоимость оценивается в 13,5 миллиона долларов. В прошлом году Грузия поставила в РФ легковых автомобилей в количестве 209 единиц, пишет «Коммерсант».

Что касается других стран Евразийского экономического союза, то в Армению из Грузии было поставлено 2,8 тысячи легковых машин, в Казахстан – 2,6 тысячи, в Киргизию – 1,3 тысячи. В самой Грузии автомобили не производятся, но страна активно импортирует их, отмечается в сообщении.

Как уточняет издание, в январе и феврале этого года реэкспорт легковых автомобилей из Грузии достиг максимальных за десять лет значений – 13,5 тысяч единиц общей стоимостью 236,8 миллиона долларов. Даже до пандемии – в 2019 году – республика поставляла за рубеж 9,7 тысячи машин.

По словам аналитика независимого агентства Nation.ge Давида Авалишвили, в Россию из Грузии приходят автомобили низкой ценовой категории, на которые не распространились санкции. Как полагает эксперт, резкий рост реэкспорта машин в Армению, Казахстан и Киргизию также связан с тем, что оттуда их направляют в Россию. Таким образом, Грузия не нарушает санкций, наложенных Западом, отметил он.

Напомним, в России значительно снизилась численность автопарка. По итогам 2022 года в ГИБДД было зарегистрировано 60,45 миллиона транспортных средств, при этом годом ранее их было 64 миллиона. Сайт KP.RU разбирался, в чем причина сокращения количества автомобилей в стране.

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