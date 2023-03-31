Лукашенко назвал условие завершения бойни на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил о том, что бойня на Украине не прекратится до тех пор, пока «заокеанский хозяин не даст отмашку».

«Беда приходит туда, где ей люди сами открывают двери. Самый показательный, весьма драматичный пример совсем рядом, возле нашей южной границы», - заявил белорусский лидер, отметив, что сражения на этой территории «не остановится, пока заокеанский хозяин не даст отмашку».

Лукашенко также заявил, что глубоко погружен в украинский кризис, а также сказал о том, что был в его эпицентре и так до сих пор оттуда не вышел.

Кроме того, как писал сайт KP.RU, Лукашенко предложил прекратить боевые действия на украинской территории, объявить перемирие без какого-либо права перемещения техники, а также переброски оружия с обеих сторон.

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