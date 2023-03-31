Врач-инфекционист Викулов предупредил, что роллы нужно съедать в течении 2-3 часов после приготовления Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Недавно в Роскачестве подтвердили, что 40% роллов «Филадельфия», которые делаются для доставки, заражены кишечной палочкой.

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко отметил, что кишечная палочка — не такая опасная бактерия, как ее описывают. Это норма флоры. Но есть ее становится слишком много, то принимаются меры.

А вот кандидат медицинских наук, директор «Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций», врач — инфекционист-иммунолог Георгий Викулов уверен, что данная бактерия может стать причиной серьезных заболеваний.

- Кишечная палочка может вызывать даже сепсис, развивать мочевые инфекции, заболевания различных органов и тканей, - сказал он Пятому каналу.

Опасными «обитателями» роллов являются и возбудители других серьезных диагнозов. Например, сальмонеллез, а еще в продукте встречаются бактерии листерии.

Симптомы заражения могут проявиться себя повышением температуры, нарушением работы ЖКТ, жидким стулом (иногда с кровью), болями в животе.

Проблемы на производстве бывают из-за несоблюдения требований гигиены. Повара работают без перчаток, используют одно полотенце для различной кухонной утвари, применяют грязные ножи и минимум посуды.

О наличии кишечной палочке в еде может сказать вкус, неприятный запах, изменившийся цвет, консистенция блюда.

- Кишечная палочка живет даже в нас. Но при определенных ситуациях она начинает размножаться и причинять вред организму. Плюс кишечная палочка может быть привнесена извне. Когда ее становится много, организм пытается от нее избавиться. Возникает рвота и диарея, потому что организм отравлен, - сказала "360" врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Ни в коем случае нельзя есть роллы, если на них появились слизь или непонятный налет. Такой продукт лучше сразу выбросить, так как здоровье дороже потраченных денег.

Если продукт качественный, то после изготовления его нужно съесть в течении двух-трех часов, тогда риск минимальный.

Кстати, подхватить заразу можно не только от роллов, но и замороженной рыбы, если она хранится в открытом доступе.

А вот замороженные продукты лучше покупать в вакуумных упаковках, потому как там меньше шансов подхватить бациллы, пишет газета "Известия".

А между тем, чтобы не набрать лишние килограммы после употребления в пищу роллов и суши, нужно разбавлять блюдо салатом. Тогда будет сбалансированный рацион, пишет ФАН.