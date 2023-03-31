Лицензия МТС Банка на работу в ОАЭ аннулирована

Центральный банк принял решение аннулировать лицензию МТС-банка в Абу-Даби Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов принял решение аннулировать лицензию МТС-банка. Такая лицензия позволяла банковской организации открыть филиал в Абу-Даби.

Из сообщения на сайте ЦБ ОАЭ следует, что Центральный банк принял решение аннулировать лицензию МТС-банка в Абу-Даби и свернуть его операции в течение полугода с даты принятия решения. Сам филиал также будет закрыт.

Сообщается, что к такому решению в ЦБ пришли после рассмотрения имеющихся вариантов относительного нового статуса банка и с учетом санкционных рисков, связанных с организацией после присвоение статуса.

В период ликвидации филиал МТС-банка не сможет открывать новые счета и проводить операции, кроме погашения ранее взятых обязательств. Также будет ограничено для этой уели использование банком платежных систем ЦБ.

Ранее в компании МТС объявили о проведении ребрендинга и изменении известного логотипа.