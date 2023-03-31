Лукашенко предупредил о риске начала третьей мировой войны с «ядерными пожарами» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил о том, что на горизонте замаячила третья мировая с «ядерным пожаром», отметив, что избежать этого возможно только при помощи переговоров.

«Усилиями Соединенных Штатов и их сателлитов в родной нам стране развязан полномасштабный конфликт "до последнего украинца" … На горизонте в результате замаячила третья мировая с ядерными пожарами. Вопрос один: что делать? Путь один - переговоры», - заявил белорусский лидер, отметив, что переговоры должны быть без каких-либо предварительных условий.

Напомним, ранее на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция о размещения на Украине ядерного оружия НАТО, а также возвращении стране собственного ядерного вооружения. Позже появилась петиция с призывом вернуть Украине статус ядерного государства.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Коц: Масштабное контрнаступление на Украине будет в мае, сейчас нужно формировать резервы (подробнее)