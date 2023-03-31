Лукашенко заявил о готовности Запада вторгнуться в Белоруссию для уничтожения страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил о том, что западные страны готовятся вторгнуться на белорусскую территорию для уничтожения республики.

«Полным ходом идет формирование неких полков, хоругвей, легионов, для последующего переворота в Белоруссии. Придет время - мы вам выложим это все ... они готовятся вторгнуться на территорию Белоруссии для уничтожения нашей страны», - заявил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, западные страны делают боевиков из беглых белорусов, поскольку им не жалко их использовать. Тем временем, как отметил белорусский лидер, вместе с этим на территорию республики забрасывают террористов для дальнейшего проведения диверсий и актов устрашения.

Как писал сайт KP.RU, в своем обращении с посланием к народу и парламенту Лукашенко также назвал условие завершения бойни на Украине, заявив, что это не прекратится, пока «заокеанский хозяин не даст отмашку».

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