На Украине сообщили о перекрытии центра Киева, как в день визита Байдена

На Украине сообщили о перекрытии центра Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Киева перекрыли центр города. Как пишут украинские СМИ, там образовалась пробка, как это было в день визита в столицу Украины президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

По информации «Страна.ua», пробка образовалась на Берестейском проспекте из-за перекрытия бульвара Шевченко.

Напомним, в пятницу, 31 марта, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер и министр обороны республики Ярослав Надь прибыли с визитом на Украину. Об этом заявил глава словацкого правительства. В рамках визита они собираются провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также министром обороны страны Алексеем Резниковым.

Тем временем украинские СМИ сообщают, что вместе с премьером Словакии на Украину прибыли главы правительств Словении и Хорватии.

В конце февраля в Киев прилетал президент США. Сайт KP.RU писал о реальных итогах визита Байдена в украинскую столицу.