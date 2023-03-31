Крупный российский туроператор сообщил о прекращении деятельности Фото: Олег УКЛАДОВ

Один из старейших российских туроператоров «Солвекс» заявил о решении прекратить свою деятельность, одной из причиной стала невозможность погасить долг перед клиентами после банкротства туроператора «Музенидис». Об этом сказано в заявлении Российского союза туриндустрии (РСТ).

По словам, гендиректора компании Димитра Цонева, за прошедшие три года с начала пандемии коронавирусной инфекции туроператор предоставил равнозначный турпродукт клиентам на сумму свыше 12 млн рублей, вернув свыше 5 млн рублей задолженности, которые касались несостоявшихся туров.

«Если бы не геополитическая ситуация, мы смогли бы до конца 2022 года исполнить обязательства перед туристами еще на 7,5 миллиона рублей по турам в Болгарию, а также на 800 тысяч рублей по Греции, этот долг возник после банкротства туроператора "Музенидис"», - заявил гендиректор компании.

В РСТ указали на то, что до пандемии коронавируса компания преимущественно занималась европейскими странами, среди которых Болгария, Греция и Финляндия.

Напомним, туроператор «Музенидис» объявил, что не сможет выполнить свои обязательства перед туристами в ноябре 2021 года.