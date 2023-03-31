Likee заинтересовал аудиторию TikTok – исследование МегаФона

Всего за год трафик сервиса коротких видео утроился! Фото: Shutterstock

Использование сервиса коротких видео Likee увеличилось втрое на фоне падения интереса пользователей к TikTok после запрета загрузки новых видео. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав мобильный трафик в приложениях для создания и просмотра коротких видео.

Отметим, что TikTok начал терять аудиторию в марте 2022 года, когда российским пользователям запретили добавлять новые видео. Пользователи старше 55 лет были единственной категорией с растущим трафиком на протяжении прошлого года. В марте 2023 года трафик в приложении был вдвое ниже, чем в этот же период 2022.

Изменения, инициированные TikTok, повлияли на весь сегмент коротких видео в России, так, за прошедший год общий мобильный трафик в таких сервисах снизился на 55%. При этом аудитория TikTok находит для себя новые площадки, в том числе YouTube Shorts, Yappy, VK Клипы и другие.

Лучше всего обратить ситуацию в свою пользу смог сервис Likee, на протяжении нескольких лет не набиравший существенной доли в сегменте. С весны 2022 года внимание к Likee постоянно росло, например, в июне с началом школьных каникул мобильный трафик в нем удвоился. За год рост составил 200%. Также специалисты МегаФона фиксировали рост трафика в популярных российских сервисах Yappy и VK Клипы. Там основной приток аудитории наблюдался осенью и в период новогодних праздников.