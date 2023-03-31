Упавший у подмосковного аэродрома Кубинка дрон был запущен подростком

Рядом с аэродромом Кубинка обнаружили дрон, запущенный подростком Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Рядом с аэродромом Кубинка в Московской области был обнаружен упавший квадрокоптер. По словам источника в правоохранительных органах, дрон был запущен местным подростком.

Как передает Life, мальчик хотел красиво поснимать лес с высоты. Никакой угрозы летательный аппарат не представляет.

По информации ТАСС, квадрокоптер был найден в лесополосе рядом с деревней Полушкино. Он был оборудован видеокамерой и усиленным аккумулятором.

Напомним, ранее в городе Киреевск Тульской области на месте прогремевшего 26 марта взрыва были найдены обломки украинского беспилотника Ту-141 «Стриж». Вероятно, он нес на себе взрывчатку и сдетонировал при падении.

Чуть ранее версия, заключающаяся в падении дрона, была только догадкой. Однако при детальном обследовании места происшествия были найдены обломки, по которым удалось идентифицировать украинский БПЛА. В силовых органах сообщили, что он был начинен взрывчаткой, из-за чего и произошёл взрыв.