МИД России объявил о высылке эстонского дипломата в качестве ответной меры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эстонский дипломат был объявлен персоной нон грата в России на принципе взаимности, и теперь он должен покинуть страну. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщило Министерство иностранных дел РФ.

«Главе эстонской дипмиссии Яне Ванамёльдер выражен решительный протест», - сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства, где уточняется, что такое решение было принято в связи с объявлением 24 марта 2023 года персоной нон грата «без каких-либо оснований» сотрудника российского посольства в Таллине.

В Министерстве заявили, что Москву должен будет покинуть дипломат аналогичного уровня эстонского посольства в России, причем в те же сроки.

«Ответственность за полный обвал двусторонних отношений на совести тех, кто принимает такие решения в Таллине», - отмечают в МИД РФ.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин освободил от должностей российских послов в Латвии и Эстонии, что произошло после того, как Рига и Таллин потребовали от дипломатов покинуть республики.