Артём Здунов доложил Президенту России о запуске в Саранске производства активных фармацевтических субстанций

Фото: www.e-mordovia.ru

Президент нашей страны отметил жизненную необходимость развития отечественной фармацевтики.

«Её устойчивая, ритмичная работа имеет огромное значение для всей страны, для обеспечения наших граждан доступными, качественными лекарствами. Так было и в период ковида, когда наша фармацевтическая промышленность смогла оперативно наладить производство необходимых препаратов, а значит, спасти жизнь и здоровье миллионов людей», - подчеркнул глава государства.

В Саранске будут выпускать фармацевтические субстанции по 150 наименованиям, в том числе, начнут синтезировать молекулы для изготовления противоопухолевых препаратов и изготавливать средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, ВИЧ, а также антибиотики, противовоспалительные препараты и миорелаксанты. Инвестиции в производство превысили 3,7 млрд рублей.

Фото: www.e-mordovia.ru

Новое производство позволит снизить зависимость нашей страны от поставок зарубежных фармацевтических субстанций и увеличит доступность современных лекарственных препаратов для россиян.

«Мы в Мордовии решили заняться фармацевтической отраслью системно, всерьез и надолго. Три месяца назад мы открыли цех таблетированного производства – это один миллиард таблеток в год. Это одно из ведущих производств нашей страны и Европы. Сейчас мы открываем производство субстанций для антибиотиков, противовирусных препаратов. До конца года еще два цеха откроем, в том числе по преднаполненным шприцам. На первый квартал ставим открытие предприятия по широкому спектру антибиотиков», - сказал Глава Мордовии Артём Здунов.

Фото: www.e-mordovia.ru

Руководитель республики добавил, что запуску лекарственных препаратов предшествует большая работа по их разработке.

«Наши производители говорят, что им приходится иногда обращаться к зарубежным лабораториям. Мы хотим обеспечить здесь свою полную независимость. Поэтому мы с министерством промышленности, министерством образования и науки, министерством здравоохранения прорабатываем вопрос создания такого федерального центра в республике, который позволит разрабатывать лекарства. Мы это делаем совместно с наукой, с МГУ им. Н.П. Огарева – у нас работает профильная кафедра. Для нас это очень важно: создается много рабочих мест, это большой объем инвестиций – по всем проектам около 16 млрд рублей», - заявил Артём Здунов.