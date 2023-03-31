Исследование: 40% женщин испытывают стресс за рулем Фото: Евгения ГУСЕВА

Исследование показало, что 40% российских женщин и 17% мужчин испытывают постоянный стресс во время вождения автомобиля. Женщины подвержены большему стрессу, в этом уверены 70%. А вот про себя сильная половина человечества говорит, что им на дороге проще.

Женщины испытывают больше стресса, так как более эмоциональны и тревожны, утверждали опрошенные. А еще 15% респондентов уверены, что женщины нервничают чаще, так как хуже ориентируются в непредвиденной ситуации. А 19% пренебрежительно относятся к женщинам-водителям, пишет «Газета.Ru».

А вот 10% респондентов не могут объяснить почему, но уверены, что женщинам сложнее. При этом сами женщины уверены, чтобы справиться со страхом вождения, нужно чаще садиться за руль.

87% водительниц уверены, что если женщина имеет хороший опыт вождения, то отношение к ней на дороге равноценное.

Таковы результаты исследования, проведенного каршеринг-сервисом Ситидрайв и аналитическим агентством A2:Research.

Тем временем, в России по итогам 2022 года почти на 8% сократилось количество «пьяных» ДТП. В этих происшествиях погибли 3 560 человек, что на 7,9% меньше, чем годом ранее, сообщает газета "Известия".

А в Московской области, самым частым нарушением в этом году стало превышение скорости. В большинстве случаев диапазон составил от 20 до 40 километров в час, передает "360".

Ранее, Российская газета сообщала, что страховщики нашли новую лазейку, чтобы не платить обиженным автомобилистам. Для этого используются чат-боты. Заявление вроде подано, но нигде не зафиксировано