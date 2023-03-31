Лавров на совещании Путина с постоянными членами Совбеза РФ доложит о новой концепции внешней политики Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу, 31 марта, в ходе совещания у президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета Безопасности Российской Федерации выступит с докладом о новой концепции внешней политики России. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня будет достаточно важное совещание с постоянными членами Совбеза, потому что на повестке дня сегодня будет доклад министра иностранных дел Лаврова о новой концепции внешней политики Российской Федерации», - заявил представитель Кремля, уточнив, что совещание «планируется где-то после 14:00».

Песков отметил, что в открытом режиме будут вступительные слова главы государства. Комментируя дальнейший график российского президента, представитель Кремля заявил, что у президента запланированы закрытые рабочие встречи.

Напомним, 10 марта 2023 года Путин обсудил с Совбезом РФ развитие отношений с союзниками по ЕАЭС.