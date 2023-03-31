Гастроэнтеролог Свиридова рассказала, что кофе позволяет восстанавливать поврежденные клетки печени Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Чай и кофе полезны, но в умеренных количествах. Одно из полезных свойств кофе - это его способность снижать риск развития рака печени благодаря антиоксидантам. В кофейных зернах содержится хлорогеновая кислота, она, всасываясь в кровь и восстанавливает клетки печени.

Получается, кофе позволяет восстановить печень от последствий употребления алкоголя. А еще напиток борется с жировыми отложениями на органе, именно они повреждают клеточную мембрану.

- Конечно, кофе не панацея для печени, но ощутимая польза от этого напитка точно есть, - сказала «Газете.ru» врач-гастроэнтеролог, заведующая терапевтическим отделением ЦКБ РЖД-Медицина Анна Свиридова.

В сутки можно выпивать 150-300 мг кофе, это 3-4 чашечки в день. Причем пить кофе нужно после приема пищи.

А вот любителям капучино и латте лучше отдать предпочтение кофе с молоком. Жирные сливки неполезны для печени.

Стоит ответить, что кофе способствует быстрой концентрации и повышению внимательности, но эффект кратковременный. А еще напиток улучшает память, сужает сосуды и повышает артериальное давление, что полезно для гипотоников.

- Людям, у которых диагностированы железодефицитная анемия или остеопороз, возможность пить кофе и дозировку лучше согласовать с врачом, - заключила она.

В свою очередь, врач-терапевт Иван Ромасов напомнил в беседе с RT, что нормы потребления кофеина в сутки: до 400 мг — для взрослых, до 300 мг/день — для беременных женщин, до 2,5 мг/кг день для детей и подростков.

- Если переводить на человеческий язык, то это не более трех-четырех чашек для взрослых (в зависимости от типа кофе и метода его приготовления), две-три чашки — для беременных, - сказал эксперт.

Не стоит забывать, что крепкий чай и кофе все же негативно влияют на организм. В этом случае все дело в обезвоживании организма. Как следствие, появляется усталый вид, на лице образуются морщины и заломы, пишет газета "Известия".

Наиболее опасно часто пить крепкий чай, потому что именно так можно получить передозировку кофеина. По словам Павличенко, помимо бессонницы и тревожности любителю крепкого чая грозит повышенное сердцебиение и флюороз, передает Пятый канал.