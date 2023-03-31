Песков назвал неуместным сравнение планов по мирному урегулированию, предложенных Си Цзиньпином и Лукашенко

Песков назвал неуместным сравнивать планы по мирному урегулированию, предложенные Си Цзиньпином и Лукашенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле не считают уместным проводить сравнение планов по урегулированию на Украине, которые были председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вряд ли, думаю, уместно сравнивать эти два набора идей - тот, который был озвучен председателем Си, и тот, о котором говорил сейчас президент Лукашенко», - сказал представитель Кремля.

Напомним, сегодня, 31 марта, белорусский президент, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил о том, что бойня на Украине не прекратится, пока «заокеанский хозяин не даст отмашку», а также предложил прекратить боевые действия на украинской территории и объявить перемирие без перемещения техники и переброски какого-либо вооружения с обеих сторон.