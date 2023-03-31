Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность латвийской НПО "Свободный университет" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной деятельность латвийской неправительственной организации (НПО) «Свободный университет». Об этом пресс-служба надзорного ведомства сообщила в пятницу, 31 марта.

«Установлено, что университет, располагающийся на территории Латвии, основан гражданами Российской Федерации, включая тех, кто признан иностранными агентами», - сказано говорится в пресс-релизе ведомства, где отмечается, что, организация была образована в Латвии российскими гражданам, признанными в России иностранными агентами, многие из которых входят в преподавательский состав данной организации.

Отмечается, что среди студентов популяризируют деятельность тех организаций, которые признаны в России экстремистскими, а также под предлогом развития демократических институтов при помощи специальной литературы призывают их к изменению основ конституционного строя в стране.

Напомним, в минувший понедельник, Басманный суд Москвы заочно арестовал издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова**, которого обвиняют в распространении ложной информации о Вооруженных силах (ВС) России.

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента

**Лицо, внесенное Минюстом в реестр иностранных агентов