Украинский военный назвал Артемовск «адом на земле» и самым опасным местом на планете Фото: REUTERS

Военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал Артемовск «адом на земле». Об этом рассказывает испанская газета Pais, которая взяла у него интервью.

Как заявил 26-летний военнослужащий по имени Геннадий, ранее работавший в технологической компании и добровольно вступивший в ряды территориальной обороны Украины, он не имел никакого опыта, а уже три месяца назад Артемовск, где он оказался, «был полнейшим ужасом».

«Но теперь я просто не вижу способа продолжать это с таким количеством потерь. Я не думаю, что в этом есть смысл», - заявил украинский солдат, называв этот город «адом на земле», а также «самым опасным местом на планете».

Геннадий заявил, что на данный момент в Артемовске остаются мирные жители, а ВСУ знают, что «некоторые пророссийские жители … ждут прихода русских и не уходят».

Напомним, днем ранее, 30 марта, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские войска уже контролируют 70% Артемовска, отметив, что полное освобождение города не затянется надолго.