Автозавод Toyota в Петербурге перешел в собственность ФГУП «НАМИ»

В Санкт-Петербурге завод автомобилей Toyota перешел в собственность ФГУП «НАМИ». Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ. Фото: ТАСС

В Санкт-Петербурге завод автомобилей Toyota перешел в собственность ФГУП «НАМИ». Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ.

Известно, что помимо завода ФГУП «НАМИ» полностью перешли права и на оборудование. Полная передача прав собственности на сам объект, оборудование и землю предусмотрены соглашением. Сейчас в министерстве работают над вопросом скорейшего возобновления производства на площадке.

«Минпромторг России прорабатывает все возможные варианты для быстрого возобновления производства на данном заводе», - добавили в министерстве.

В марте о возможной передаче завода автомобильного концерна Toyota ФГУП «НАМИ» сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Тем временем, Грузия более чем в три раза нарастила поставки легковых автомобилей в Россию в 2023. Сайт KP.RU писал о том, что в январе - феврале непосредственно в РФ из Грузии пришли 978 автомобилей.