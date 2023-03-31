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НовостиАвто31 марта 2023 11:26

Автозавод Toyota в Петербурге перешел в собственность ФГУП «НАМИ»

Об этом сообщили в Минпромторге
Юлия ВАСИЛЬЕВА
В Санкт-Петербурге завод автомобилей Toyota перешел в собственность ФГУП «НАМИ». Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ.

В Санкт-Петербурге завод автомобилей Toyota перешел в собственность ФГУП «НАМИ». Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ.

Фото: ТАСС

В Санкт-Петербурге завод автомобилей Toyota перешел в собственность ФГУП «НАМИ». Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ.

Известно, что помимо завода ФГУП «НАМИ» полностью перешли права и на оборудование. Полная передача прав собственности на сам объект, оборудование и землю предусмотрены соглашением. Сейчас в министерстве работают над вопросом скорейшего возобновления производства на площадке.

«Минпромторг России прорабатывает все возможные варианты для быстрого возобновления производства на данном заводе», - добавили в министерстве.

В марте о возможной передаче завода автомобильного концерна Toyota ФГУП «НАМИ» сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Тем временем, Грузия более чем в три раза нарастила поставки легковых автомобилей в Россию в 2023. Сайт KP.RU писал о том, что в январе - феврале непосредственно в РФ из Грузии пришли 978 автомобилей.