ООН обвинила Украину в исчезновениях людей и произвольных задержаниях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций (УВКПЧ ООН) в период с 24 февраля 2022 года зарегистрировало 91 случай насильственного исчезновения, а также произвольного задержания граждан со стороны украинских силовиков. Такое заявление сделал глава управления Фолькер Тюрк.

«Мои сотрудники задокументировали 91 случай насильственных исчезновений и произвольных задержаний украинскими силами. Из 73 опрошенных нами жертв 53% подверглись пыткам или жестокому обращению», - сказал глава управления в своем выступлении на 52-й сессии Совета ООН по правам человека.

Кроме того, было зарегистрировано 24 случая сексуального насилия, большинство из которых, как уточнил Тюрк, были в угрозах на начальных этапах содержания под стражей или публичном раздевании.

Насильственным исчезновением в рамках ООН считают арест, похищение или же лишение свободы. Рассматривается три характеристики такого действия: насильственно, при вовлечении государственных должностных лиц, а также при их «молчаливом согласии».

Напомним, накануне Тюрк обратился к Украине с призывом соблюдать свободу религии, указав на дискриминацию православной церкви в своем докладе.