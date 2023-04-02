Образовательные организации Приамурья обучают студентов по 98 специальностям и 34 профессиям Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Амурской области студентов начнут обучать 25 новым профессиям. В новом учебном году в образовательных организациях региона откроют подготовку специалистов для машиностроения, горнодобывающей и космической отраслей. В Приамурье строятся космодром «Восточный» и Амурский газохимический комплекс, для которых потребуются современные профессиональные кадры.

Повысить качество и доступность трудовых ресурсов в регионе помогает активное взаимодействие между работодателями, учебными заведениями, а также отраслевыми министерствами. Образовательные организации Приамурья сегодня обучают студентов по 98 специальностям и 34 профессиям. За пять лет в области создали обучающие программы по 16 новым специальностям и профессиям. Восемь из них были разработаны специально по запросу работодателей. По словам главы Амурской области Василия Орлова, особенно эффективно работодатели и учебные заведения сотрудничают в сфере АПК.

«Хочу привести в пример работу «Амурского казачьего колледжа» в плане успешной работы в подготовке рабочих кадров для области. В колледже обучаются 345 студентов для работы в сельскохозяйственной отрасли. Каждый год приобретается новая техника, улучшается материально-техническая база, - рассказал Василий Орлов.

Колледж активно применяет модель дуального обучения, при котором теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая - на рабочем месте.

«Колледж сотрудничает с амурскими сельхозпроизводителями, на производстве которых студенты проходят практику. У образовательного учреждения есть собственное поле, где студенты учатся работать на технике, обрабатывать поля», - отметил Василий Орлов.

За пять лет в Приамурье организовали 50 новых программ профессиональной подготовки и дополнительного образования. Пять из них предназначены для людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году региональный заказ на обучение в колледжах и техникумах области составит 3790 человек. В 2024 году будет принято еще больше - 3821 человек. Напомним, региональный заказ составляется на основе прогноза кадровых потребностей экономики.