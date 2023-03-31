Глава Минцифры РФ заявил о планах поэтапно ограничить доступ школ к зарубежным видеосервисам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что доступ школ в России к зарубежным видеосервисам будут постепенно ограничивать.

«С учетом того, что инфраструктура у нас есть, будем поэтапно ограничивать доступ школ к зарубежным видеосервисам», - приводит ТАСС заявление главы ведомства на итоговой коллегии Министерства просвещения, где он также указал на то, что в России есть единая коммуникационная платформа для видеоконференций и школьных чатов «Сферум».

Кроме того, Шадаев призвал уделить особое внимание переходам в специальные чаты «VK Мессенджера» для того, чтобы учителя могли общаться с родителями и учениками. По его словам, в «VK Мессенджере» зарегистрировались 100% школ, но более-менее активных классных чатов насчитывается примерно 300 тысяч.

Напомним, Министерство просвещения РФ заявляло о намерении отказаться от использования в школах России зарубежных видеосервисов еще 2021 году.