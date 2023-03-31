Варшава и Сеул договорились создать консорциум для производства южнокорейских танков К2 в Польше Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Варшава и Сеул создадут консорциум для дальнейшего производства южнокорейских танков К2 на территории Польши. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак во время посещения учения с использованием танков К2.

«Сегодня будет подписано соглашение о создании консорциума между Польской оборонно-промышленной группой и Hyundai Rotem. Консорциум займется производством танков К2 в Польше», - заявил глава польского военного ведомства.

Принявший участие в учениях президент Польши Анджей Дуда отметил, что польская сторона заказала 180 танков К2, а в течение ближайших лет намерена получить «тысячу таких танков», заявив также в совместном производстве с Сеулом польская сторона сможет производить и предлагать данные танки другим странам Североатлантического альянса.

Напомним, в конце июля прошлого года Варшава заказала у Сеула танки К2, а также более 600 гаубиц К9 и три эскадрильи истребителей FA-50.