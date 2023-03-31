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НовостиВ мире31 марта 2023 11:55

Китай разрешил въезд иностранных туристических групп из-за рубежа с 31 марта 2023

К такому решению пришли в министерстве культуры и туризма страны
Юлия ВАСИЛЬЕВА
С 31 марта в Китай могут въезжать иностранные группы туристов. Власти Китая дали разрешение туроператорам.

С 31 марта в Китай могут въезжать иностранные группы туристов. Власти Китая дали разрешение туроператорам.

Фото: Shutterstock

С 31 марта в Китай могут въезжать иностранные группы туристов. Власти Китая дали разрешение туроператорам. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма КНР в социальной сети Weibo.

В сообщении говорится, что с 31 марта оказание услуг по въезду иностранных групп туристическими агентствами и онлайн-туроператорами восстанавливается. Также вновь будут возможны бронирование билетов и гостиниц.

В середине марта власти Китая снова начали выдавать визы всех типов и разрешили въезд в стану по всем типам виз, выданным до 28 марта 2020 года. Для въезда в страну необходимы отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 48 часов, и заполненная специальная декларация.

Ранее, по словам издания Foreign Affairs, лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готовится к возможной войне. Он призвал генералов НОАК "не бояться воевать и принимать трудные решения".