Главным источником рисков в концепции внешней политики России назван курс США Фото: REUTERS

В новая концепции внешней политики России курс Соединенных Штатов рассматривается как главный источник рисков для безопасности российской стороны, а также международного мира и «справедливого развития человечества в целом».

В документе говорится о том, что Москва не считает себя врагом Запада и не изолируется от него, рассчитывая, что тот осознает бесперспективность конфликта с российской стороной и примет многополярность.

При этом, говорится о том, что приоритетом для Москвы будет устранение «рудиментов доминирования» Соединенных Штатов, а также других недружественных государств в мировых делах и снижение их возможностей злоупотреблять положением в экономике.

Отмечается, что от антироссийской политики, а также обретение самостоятельности от Соединенных Штатов оказал бы благоприятное влияние на безопасность и благополучие европейских стран.

Напомним, сегодня, 31 марта, президент России Владимир Путин утвердил новую концепцию внешней политики, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что этот документ отражает революционные подвижки в международных делах.