Владельцы iPhone чаще выбирают эксклюзивные предложения операторов - Yota

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Пользователи смартфонов с операционной системой iOS чаще выбирают индивидуальные решения, при этом поклонники Android получают от них максимальную выгоду. К таким выводам пришли эксперты Yota, проанализировав активность клиентов, подключивших тариф с индивидуальным наполнением.

Тариф-конструктор Yota, позволяющий не использовать готовый пакет, а настроить необходимое наполнение с точностью до минуты, смс и гигабайта и не переплачивать, поклонники iOS выбирают чаще. Калькулятором тарифа пользуется 33,7% всех владельцев iPhone, а среди пользователей смартфонов с операционной системой Android таких менее четверти.

Однако большинство владельцев iPhone, выбрав наполнение один раз, на этом останавливаются, в то время как поклонники Android не упускают возможности довести свой тариф до совершенства – 34% пользователей за последние полгода корректировали количество минут, Гб или смс в пакете. Также пользователи Android активно подключали к своему тарифу дополнительные опции: безлимитный интернет на соцсети, мессенджеры, музыкальные и видеосервисы а также другие категории приложений.

По словам Петра Чернявского, руководителя по продуктам и операционной эффективности Yota, iOS традиционно ориентирована на стандартизированные решения. «Пользователи могут скачивать приложения только из AppStore, а у владельцев Android есть более широкие возможности – в их распоряжении большое количество магазинов приложений, в том числе российских, они могут персонализировать функционал смартфона. И в целом разнообразие устройств, которые работают на Android, позволяет более гибко подходить к выбору», - отмечает эксперт.