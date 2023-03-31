Адвокат Трампа заявил, что вероятность сделки политика со следствием равна нулю

Бывшего президента США Трампа могут арестовать 4 апреля 2023 года Фото: REUTERS

Адвокат бывшего президента США Дональда Трампа заявил, что политик не пойдет на сделку со следствием. По словам Джо Такопина, вероятность подобного сценария равна нулю.

Ранее издание CNN со ссылкой на адвоката Трампа сообщало о возможном задержании политика 4 апреля 2023 года. Бывшему президенту США могут предъявить обвинения в мошенничестве в рамках избирательной кампании США, в ходе которой политик заплатил “за молчание” порноактрисе Сторми Даниелс.

Напомним, Дональд Трамп ранее заявлял, что его могут арестовать уже 21 марта 2023 года. В своем обращении к гражданам Америки бывший президент призвал их протестовать в случае его ареста.

Как писал сайт KP.RU, Дональд Трамп станет первым экс-президентом США, которому предъявят уголовные обвинения. Сам политик считает обвинения в свой адрес “политическим преследованием”. По его словам, это самое крупное вмешательство в выборы в истории США.