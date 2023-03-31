Генерал ВС США Хертлинг заявил, что ВСУ столкнутся с множеством проблем в ходе контрнаступления

Российские военные не позволят Киеву победить в предстоящем контрнаступлении ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг заявил, что запланированное на весну 2023 года контрнаступление украинской армии не принесет Киеву победу в конфликте.

“Украинские войска могут занять дополнительную территорию, но весеннее контрнаступление не принесет им победу”, – заявил военный. Хертлинг объяснил, что связано как с непривычностью для ВСУ идти в наступление, тем более с новым оружием, так и с общей усталостью украинских войск.

“Украинским войскам нужно восстановиться. Это тяжело. И украинским солдатам, в основном свежим новобранцам, придется наступать, а не сидеть в окопах, причем с новым вооружением. Это еще сложнее”, – считает генерал-лейтенант Хертлинг.

Напомним, недавно американский военный аналитик Шон Белл высказывал схожее мнение, что ВСУ в запланированном наступлении “быстро выдохнутся”, что на фоне ослабевающей поддержки Запада в поставках оружия приведет к поражению Киева.

Военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц ранее рассмотрел возможные сценарии этого наступления, и на месте убедился в готовности российских сил к наступлению противника, отметив высокий моральный дух и “боевой азарт” российских бойцов.