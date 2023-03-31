Байден заявил, что не намерен высылать российских дипломатов из США из-за ареста журналиста WSJ Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что не планирует высылать из страны российских дипломатов в ответ на арест журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. На текущем этапе такое решение приниматься не будет.

— Таких планов на данном этапе нет, — сообщил глава США во время беседы с журналистами пула Белого дома.

Напомним, в четверг, 30 марта, стало известно о задержании корреспондента московского бюро WSJ Эвана Гершковича. Его обвиняют в шпионаже в пользу американского правительства. В ФСБ заявили, что гражданин США собирал сведения о деятельности одного и предприятий ВПК, составляющие гостайну. Дмитрий Песков прокомментировал задержание Гершковича, отметив, что за действиями того уже давно следили, а взяли его с поличным.

В Wall Street Journal обеспокоены происходящим и требуют освобождения своего коллеги. Также газета призвала власти США в ответ выслать из страны всех российских журналистов и посла.