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НовостиПолитика31 марта 2023 13:35

Песков прокомментировал слова Лукашенко о договорах между военными на Украине

По словам Лукашенко, некоторые военные с обеих сторон не хотят идти в бой и пытаются договариваться
Сергей ЧИКОВ
Песков прокомментировал "инсайды" Лукашенко

Песков прокомментировал "инсайды" Лукашенко

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал “инсайдерскую информацию” белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что некоторые военные с обеих сторон не хотят воевать и уже стали договариваться.

“Это я не знаю, здесь, наверное, лучше спрашивать у нашего министерства обороны. Наши военнослужащие, которые задействованы в специальной военной операции, продолжают выполнять поставленные перед ними задачи”, – заявил Песков.

Напомним, военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц, находясь на линии соприкосновения, рассказал о моральном духе российских сил. В ходе “разведок боем” украинской армии на Запорожском направлении военкор не только убедился в готовности российских бойцов к отражению любых, даже внезапных атак противника, но и отметил боевой “азарт”, с которым они это делают.