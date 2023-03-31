Россельхознадзор попросил Армению приостановить поставки молочной продукции в Россию Фото: Мария ЛЕНЦ

Россельхознадзор обратился в ветеринарную службу Армении с просьбой приостановить с 5 апреля поставки молочной продукции в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На молокоперерабатывающих предприятиях Армении с 20 по 24 марта прошли инспекции. Их результаты оказались неудовлетворительными. Вопрос обсудили на переговорах ветеринарных служб России и Армении 31 марта. Они показали, что Ереван не может гарантировать безопасность экспортируемых товаров.

По этим причинам Россельхознадзор обратился в ветеринарную службу Армении с просьбой приостановить с 5 апреля 2023 года сертификацию молочной продукции в Россию со всех предприятий страны.

Возможность возобновления поставок будет обсуждаться дополнительно, после того, как армянские ветслужбы устранят выявленные нарушения.

Ранее сообщалось, что в России после введения маркировки молочной продукции доходы в бюджет от этой отрасли увеличились на треть.